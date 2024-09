"Foram detectados dois veículos aéreos não tripulados aproximando-se da região de Eilat, (vindos) do leste. Um barco com mísseis da Marinha (...) interceptou um e foi identificada a queda de outro na região de Eilat", informou o Exército, enquanto à AFP socorristas reportaram dois feridos leves no ataque, reivindicado por uma organização extremista islâmica do Iraque.

A ofensiva israelita na Faixa de Gaza deixou pelo menos 41.495 mortos, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do território, considerados confiáveis pela ONU. A operação também provocou um desastre humanitário em Gaza.