As forças do regime sírio conseguiram este sábado isolar a principal cidade da região de Ghouta Oriental, Duma, e dividir o enclave rebelde em três, segundo ativistas do Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

A ofensiva do exército sírio contra o último grande bastião rebelde foi lançada a 18 de fevereiro e, em três semanas, fez 976 mortos, 208 dos quais crianças, e mais de 4.300 feridos, segundo o Observatório. As forças do regime de Bashar al-Assad já conseguiram expulsar os rebeldes de cerca de metade do enclave, que se estende por cerca de 100 quilómetros quadrados e onde residem 400.000 pessoas, e continuam a progredir no terreno, apesar de uma contraofensiva lançada pelos rebeldes. Hoje, o exército “isolou Duma do resto de Ghouta Oriental, depois de tomar a autoestrada que a liga a Harasta, para oeste, e a Misraba, para sul”, relatou a organização não-governamental. Com este avanço, o regime conseguiu dividir o enclave em três - Duma e a sua periferia a norte, Harasta a oeste e o resto das localidades a sul – e, consequentemente, enfraquecer a capacidade de resposta e o abastecimento dos rebeldes. Segundo um jornalista da agência France-Presse em Duma, a cidade foi hoje alvo de intensos bombardeamentos e as ruas estão desertas. O diretor do Observatório, Rami Abdel Rahman, disse à agência que “aviões sírios e russos lançaram barris de explosivos em Duma” e continuam a atacar outras localidades.