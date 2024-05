Foi divulgada uma nova imagem da Via Láctea para marcar o término do rastreio ATLASGAL — APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy. O telescópio APEX, instalado no Chile, mapeou pela primeira vez no submilímetro — entre a radiação infravermelha e as ondas rádio — a área total do plano galáctico visível a partir do hemisfério sul, com mais detalhe do que o obtido em rastreios recentes feitos a partir do espaço. O telescópio APEX de 12 metros permite aos astrónomos estudar o Universo frio: gás e poeira com temperaturas de apenas algumas dezenas de graus acima do zero absoluto.

ESO/APEX/ATLASGAL consortium/NASA/GLIMPSE consortium/ESA/Planck