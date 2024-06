"Houve o acionamento de uma carga explosiva situada num veículo particular, o que causou a morte do polícia Santiago Moreno Ríos, bem como de uma comerciante e de um homem", assinalou o Ministério da Defesa no seu perfil na rede social X.

A pasta acrescentou que a explosão provocou ferimentos noutros dois agentes e seis civis.

O governo do departamento de Nariño (sudoeste), onde ocorreu o atentado, reportou, por sua vez, três mortos e nove feridos.

Na sexta-feira, outro ataque de rebeldes foi registado no departamento de César, no Caribe, no qual um polícia morreu e outro ficou ferido.

O presidente Gustavo Petro solidarizou-se com as famílias das vítimas de ambos os atentados e disse que "aqueles que escolheram o caminho da guerra em vez da paz vão continuar a sentir todo o peso da lei".

Os ataques acontecem a poucas horas do início das negociações nesta segunda-feira, em Caracas (Venezuela), entre delegados do governo colombiano e representantes da dissidência das extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) conhecida como Segunda Marquetalia, outra facção que, assim como o EMC, abandonou o acordo de paz assinado entre o governo e a antiga guerrilha em 2016.