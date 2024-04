Um incêndio terá provocado uma explosão num gerador da central hidroeléctrica do município de Camugnano, em Bolonha, Itália.

Segundo a agência noticiosa ANSA, há pelo menos quatro feridos graves que sofreram queimaduras e sete desaparecidos. O acidente ocorreu abaixo do nível da água. Há muito fumo e os bombeiros lutam para entrar no local.

Neste momento, as instalações estão submersas, o que compromete as operações de resgate e as inspeções para se perceber o que aconteceu realmente.

"Para prestar ajuda é preciso visibilidade e baixas temperaturas", disse o comandante dos bombeiros de Bolonha, Calogero Turturici. "Quando chegarmos ao nível do acidente vamos conseguir entender melhor".

"Precisaremos de depoimentos de quem esteve no local. As instalações agora estão submersas em água, de acordo com as primeiras informações que temos. Se o local do acidente não for disponibilizado para investigações, é difícil formular a hipótese de um tipo específico de cenário ou outro", acrescentou.