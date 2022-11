A explosão aconteceu num prédio de cinco andares na localidade de Tymovskoye, na ilha de Sakhalin.

"Nove pessoas morreram, incluindo quatro crianças", afirmou Limarenko ao canal Rossia 24.

De acordo com as informações preliminares do ministério de Situações de Emergência, o acidente foi provocado por uma explosão resultante de uma fuga gás.