A informação foi avançada pela polícia e pelo presidente da câmara local, Stéphan Rossignol, que adiantou à AFP, que o agente ficou ferido quando acorreu ao local do incêndio, mas não deu mais detalhes sobre o seu estado de saúde.

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, reagiu, através da rede social X, denunciando um ato “manifestamente criminoso”.

De acordo com o autarca da cidade, as câmaras de vigilância filmaram um indivíduo a atear fogo em carros em frente da sinagoga. Duas portas do edifício foram danificadas. Os bombeiros foram alertados por volta das 8h30, avança a imprensa francesa.

Mais ainda um polícia municipal foi ferido e levado ao pronto-socorro de Montpellier, mas não está em perigo.

*Com Lusa