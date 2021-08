"As nossas equipas transportaram 20 corpos e mais de 7 feridos da explosão do caminhão-tanque em Akkar para hospitais na área", revelou a Cruz Vermelha no Twitter.

Vídeos compartilhados pelas redes sociais mostraram um grande incêndio no local da explosão. A AFP não conseguiu verificar de forma independente a autenticidade das imagens e a causa da explosão não foi relatada inicialmente.

O Líbano, que sofre com uma de suas piores crises econômicas desde a década de 1850, de acordo com o Banco Mundial, enfrenta uma séria escassez de combustível há meses.

Os militares libaneses disseram no sábado que apreenderam milhares de litros de gasolina e diesel que os distribuidores estavam a acumulá-los em postos de gasolina em todo o país.