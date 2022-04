“Os ferimentos aconteceram na sequência de explosões com pólvora, para a extração de pedra numa pedreira em Lamas, em Moledo, Castro Daire”, especificou a mesma fonte.

Segundo o adjunto do comando dos Bombeiros de Farejinhas, António Figueiredo, que comandou as operações no local, “o homem, funcionário da pedreira, de 43 anos, não apresenta perigo de vida e está estabilizado”.

“Tudo indica que foi um acidente de trabalho, na sequência de um rebentamento aqui na pedreira. O homem ficou com diversas escoriações, nomeadamente nos membros inferiores, mas os mais graves aconteceram na mão direita, com queimaduras de segundo e terceiro grau e na cintura pélvica”, explicou.

António Figueiredo adiantou ainda que a vítima grave foi levada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, pelo helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo o CDOS de Viseu, o Alerta foi dado às 10:20 e no local estiveram seis operacionais apoiados por quatro veículos dos Bombeiros Voluntários de Farejinhas e de Castro Daire e da GNR, e ainda o helicóptero do INEM e a sua tripulação.