Estes são algumas das linhas base sobre a futura presença portuguesa na Expo Dubai, que se prolongará por 173 dias e que, na sua parte final, nos primeiros meses de 2021, coincidirá com uma altura em que Portugal já assumirá a presidência da União Europeia.

"O pavilhão de Portugal é um convite para uma viagem pelo país, durante a qual se salienta a nossa capacidade de acolhimento, de inclusão e a nossa modernidade, a par de um legado histórico de respeito", afirmou o comissário-geral na exposição, Celso Guedes de Carvalho, numa sessão que decorreu no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, em Lisboa, e que contou a com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

Celso Guedes de Carvalho referiu que o pavilhão de Portugal terá no piso superior um restaurante, assim como um terraço (um roof top) para espaço de "diplomacia económica", e que apresentará uma programação na qual se procurará mostrar o caráter universal do país, com uma aposta na música lusófona, como o fado, a morna ou o samba.