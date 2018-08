A feira conta também com uma exposição de pecuária, com dezenas de caprinos, ovinos e bovinos de vários produtores e associações alentejanas de criadores, e com uma conferência, no sábado, com o tema "Exploração de caprinos de leite, uma nova abordagem, gerir para rentabilizar".

Mas a música também não vai faltar na ExpoReg, que vai acolher a segunda edição do festival internacional Reguengos Wine & Blues Fest, na segunda e terça-feira, constituído por quatro concertos: o português Vítor Bacalhau, a cantora norte-americana Velma Powell, a dupla Julian Burdock & Danny del Toro e o grupo britânico Ten Years After. Após os concertos, são as misturas de músicas de Blues e Rockabilly que vão dominar as duas madrugadas, com a atuação dos DJ The Voodoo Club.

O certame musical vai ter ainda, ao longo dos seis dias, espetáculos com a Banda Alef, Los Romeros, Anjos, Jorge Fernando com os convidados Fábia Rebordão e Mário Moita, num concerto de homenagem ao compositor da terra Alberto Janes (1909-1971), e o grupo Rafa e Beltran, acompanhado por sevilhanas.

Nesta edição há uma estreia: a primeira "Corrida de Toiros Reguengos de Monsaraz - Capital dos Vinhos de Portugal", na Praça José Mestre Batista, na quarta-feira, com os cavaleiros Luís Rouxinol, Manuel Telles Bastos e Marcos Bastinhas. Os forcados amadores de Monsaraz, Moura e S. Manços vão pegar toiros da Ganadaria Falé Filipe.

O programa do evento, no qual está também integrada a tradicional Feira de Santa Maria, inclui ainda um concurso de pesca, no Parque de Merendas de Campinho, no sábado, um concurso de saltos no Centro Hípico Municipal, durante o fim de semana, e uma caminhada noturna.