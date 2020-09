Ao longo de 11 galerias de um hotel, no corredor turístico da cidade, ‘Real Bodies’ oferece não apenas uma aproximação científica a aspetos da evolução e dos princípios básicos da anatomia humana, como mostra os efeitos que o novo coronavírus deixa no sistema respiratórios, digestivo e circulatório.

“O nosso objetivo é partilhar com as pessoas os conhecimentos atuais sobre a forma como o novo coronavírus afeta os diferentes sistemas do corpo”, disse à Efe Tom Zaller, o presidente de Imagine Exhibitions, a empresa responsável pela exposição em Las Vegas, que reabriu agora, depois do encerramento determinado pela pandemia.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 893.524 mortos e infetou mais de 27,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.