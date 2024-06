A extrema-direita do União Nacional lidera as projeções com 34% dos votos nas eleições legislativas antecipadas em França, enquanto a esquerda da Nova Frente Popular está em segundo lugar com 28,5% dos votos.

O partido de extrema-direita de Marine Le Pen, União Nacional, lidera nas primeiras projeções da primeira volta das eleições legislativas de hoje em França, com 34% dos votos, segundo a sondagem Ispsos Talan divulgada pela France24, enquanto a Nova Frente Popular, de esquerda, ficou em segundo lugar com 28,5%. Realizou-se hoje a primeira volta das eleições legislativas. Macron dissolveu a Assembleia Nacional no dia 9 de junho, depois do partido de extrema-direita, ter derrotado a sua aliança centrista nas eleições europeias. Com os primeiros resultados esperados por volta das 20:00 (19:00 em Lisboa), esta eleição poderá abalar o panorama político francês e abrir caminho para que a extrema-direita chegue ao poder dentro de uma semana. Após a abertura das urnas em territórios ultramarinos como São Pedro e Miquelon, São Bartolomeu, São Martinho, Guadalupe, Martinica, Guiana, Polinésia Francesa - aliás, a Nova Caledónia encerrou no sábado as assembleias de voto com um aumento da afluência após os protestos de há algumas semanas -, bem como em embaixadas e consulados no continente americano, é a vez, este domingo, da França continental, onde 49,5 milhões de eleitores estão inscritos para votar. As eleições de 30 de junho são apenas a primeira volta de um sistema de duas voltas, sendo o dia 7 de julho a data-chave. A Assembleia Nacional francesa é composta por 577 deputados, eleitos por outros tantos círculos eleitorais: em cada um deles, só há um vencedor na primeira volta se alguém obtiver mais de 50% dos votos expressos e estes representarem, além disso, 25% do total do eleitorado. As sondagens mostram a aliança conservadora liderada pela União Nacional (RN, de extrema-direita) de Jordan Bardella e Marine Le Pen à frente dos rivais, com uma intenção de voto de cerca de 30%, mas não é claro que consigam alcançar a maioria absoluta que Bardella exige para governar sem dependência.