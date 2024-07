De acordo com o comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto (AMP), o incêndio deflagrou numa fábrica devoluta na Estrada da Circunvalação, do lado do Monte dos Burgos (Matosinhos), junto a um concessionário automóvel e ao Regimento de Transmissões.

Segundo a Proteção Civil, a fábrica continha "um amontoado de lenha e lixo a arder", uma situação já resolvida cerca das 20:10 sem danos significativos materiais a registar, após o alerta ter sido dado às 19h35.

Ao local acorreram 31 operacionais e nove meios terrestres, incluindo dos bombeiros Sapadores do Porto, Voluntários Portuenses, Voluntários de São Mamede de Infesta, Leça do Balio, Leixões, bem como a PSP.