Intitulado PROVIDA, o projeto será desenvolvido com a colaboração das ordens dos Médicos, Enfermeiros e Farmacêuticos, outras escolas médicas, sindicatos e unidades de investigação.

“O conhecimento obtido será essencial para aferir os riscos a que os profissionais de saúde estão e estiveram sujeitos durante o período da epidemia, e melhorar, no futuro, as medidas de proteção individual”, esclareceu Altamiro da Costa Pereira, coordenador do estudo e diretor da FMUP.

Com o PROVIDA, “pretende-se não só quantificar os eventuais excessos nas taxas de mortalidade entre os profissionais de saúde em comparação com as da população geral, mas também investigar possíveis diferenças nos riscos associados às diferentes especialidades clínicas e a exposições diferenciais dos profissionais de saúde relativamente aos doentes infetados”, disse.

Neste contexto, serão sobretudo comparados dados de óbitos durante o período da epidemia com dados de meses congéneres do ano anterior e as médias e tendências de mortalidade dos últimos anos.

As associações com as condições de trabalho distinguirão ainda possíveis variações de risco entre diferentes especialidades clínicas, locais de trabalho e eventuais dados de comorbilidades e crenças, atitudes e comportamentos, e utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como máscaras, luvas, batas ou viseiras.

As conclusões deste estudo serão “cruciais para que se possa atualizar os planos de contingência”, no sentido de diminuir a mortalidade e a morbilidade entre os profissionais de saúde em futuras vagas epidémicas deste ou de outro vírus, através da implementação de medidas que protejam os grupos de profissionais mais vulneráveis.