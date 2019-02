Helena Martins falava à Lusa no dia em que foi assinado um acordo entre a Google e a Associação Portuguesa de Imprensa (API) para a promoção de literacia dos media em jovens e seniores, incluindo ferramentas para combater 'fake news' [desinformação ou notícias falseadas].

O apoio financeiro da Google a este projeto é de 250 mil euros.

Este protocolo, no âmbito do projeto Media Veritas, propõe-se disponibilizar "assinaturas de jornais a professores" para que os usem nas aulas, com os alunos, de acordo com a API, além de levar os jornais também aos clubes, centros de dia e outras instituições que reúnam os idosos.

De acordo com Helena Martins, este é apenas uma das iniciativas da Google, que através do fundo de inovação DNI tem apoiado os media na Europa, entre os quais os portugueses, que se candidatam ao programa.

"A desinformação é um desafio global", pelo que "necessitamos da colaboração de todos", acrescentou a responsável por políticas públicas da Google Portugal.