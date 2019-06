O ministro João Gomes Cravinho está hoje em Washington onde, depois desta conferência, transmitida em direto através do 'site' do CSIS, tem agendado um encontro às 14:00 locais (19:00 em Lisboa) com o secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos, Patrick Shanahan, no Pentágono.

As medidas tomadas pela União Europeia contribuíram para "limitar o impacto das operações de desinformação, nomeadamente por parte de agentes externos" nas eleições europeias, que ainda assim não estiveram "totalmente imunes" à ação de "forças russas", avaliou hoje Bruxelas.

Apresentado hoje em Bruxelas, o relatório que compila os principais ensinamentos retirados das eleições europeias sustenta que, embora seja demasiado cedo para tirar conclusões definitivas sobre o nível e o impacto da desinformação no escrutínio, é "evidente que as medidas tomadas pela UE - juntamente com numerosos jornalistas, verificadores de factos, plataformas, autoridades nacionais, investigadores e sociedade civil - contribuíram para impedir ataques e expor tentativas de interferência nos processos democráticos", nomeadamente de agentes russos.