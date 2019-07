Num artigo intitulado “’Fake news’ e o seu impacto na confiança nas notícias: Usando o caso português para estabelecer linhas de diferenciação”, os investigadores Tiago Lima Quintanilha e Tiago Lapa, do ISCTE, e Marisa Torres da Silva, da Universidade Nova de Lisboa, recorreram a dados do Digital News Report (DNR) de 2017 e 2018 do Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo, que em Portugal é feito em parceria com o OberCom.

A partir desses dados, os investigadores elaboram sobre “as principais razões para os portugueses (mais e mais familiarizados com ‘fake news’ e desinformação e os seus impactos) apresentarem maiores níveis de confiança nas notícias do que cidadãos de outros países, como os Estados Unidos – razões que estão ligadas ao sistema mediático português e ao seu contexto histórico”.

O artigo publicado na Communication & Society recorda os resultados de 2017 do DNR que colocavam os portugueses em terceiro lugar entre os países abrangidos no que dizia respeito à confiança nas notícias, apenas atrás do Brasil e da Finlândia, tendo subido uma posição em 2018.

No entanto, também em 2018, mais de dois terços dos portugueses (71%) mostravam-se preocupados com a presença de conteúdos falsos na Internet, sendo o segundo país onde este receio mais se fazia sentir, atrás do Brasil, muito acima da Finlândia (55%).