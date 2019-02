“Muita gente no nosso país, na Madeira, está muito absorvida com falsas notícias, com a manipulação da informação, tendo em vista objetivos muitas vezes perversos para as sociedades”, disse Miguel Albuquerque.

O governante madeirense falava na inauguração das obras de requalificação da rede que abastece os sítios do Folhadal, Gambão e Ribeira Tem-Te Não Caias, naquela freguesia, no concelho de Machico, no norte da ilha da Madeira.

O chefe do executivo insular falou do perigo das denominadas ‘fake news’, argumentando que “são falsos factos criados nas redes sociais para enganar as pessoas, para induzir em situações de emocionalidade suprema, para dramatizar muitas questões que não são dramáticas”.

No seu entender, estas servem “sobretudo para garantir que, através dos extremismos, a sociedade seja desestabilizada e sejam alcançados objetivos políticos”.