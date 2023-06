As dificuldades sentidas na tarde desta terça-feira pelos clientes da Altice, da Nos e da Vodafone no acesso à rede e a diferentes serviços digitais, segundo o JN, deveram-se a um corte de energia no centro de dados da Equinix, localizado no Prior Velho, concelho de Loures.

Vários serviços digitais públicos, serviços digitais bancários, a distribuição de água e luz e serviços da Google estiveram em baixo durante horas.

De acordo com o site DownDetector houve problemas em múltiplos serviços digitais. Desde as 15h40 que se começaram a registar falhas gerais, "sem sinal" e problemas no acesso à internet fixa ou às televisões.

Alguns serviços do Estado foram afetados. "Foi identificado um problema ao nível de um data center de um operador nacional, que está a afetar vários serviços, incluindo serviços da justiça. A situação está em resolução", disse fonte oficial do Ministério da Justiça.