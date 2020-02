O A220-300 da companhia Air Baltic, que voava de Riga para Málaga, no sul da Espanha, registou um "incidente grave" com a "falha técnica do motor de cruzeiro esquerdo", publicou no Twitter o organismo francês de investigação e análise (BEA).

O avião deu meia volta quando se aproximava dos Pirinéus e aterrou em Bordéus logo após as 10h30, de acordo com o site Flightradar.

A Air Baltic, que não informou sobre o número de passageiros, mas confirmou um problema técnico durante o voo que resultou na paragem do motor esquerdo.

"De acordo com os primeiros elementos, foi o mesmo tipo de falha" registada em três ocasiões em aeronaves A220 da companhia aérea Swiss no ano passado, disse um representante da BEA, que enviou uma equipa para a área.

Em julho, em pleno voo sobre o território francês, uma peça de um dos motores caiu de um A220 da companhia aérea suíça.

Em setembro e outubro, incidentes idênticos ocorreram em voos entre Genebra e Londres da mesma empresa, o que levou a uma aterragem de emergência em Paris.