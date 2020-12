Tom Cruise foi gravado a gritar com cerca de 50 membros da equipa por quebrarem medidas de combate à covid-19, nomeadamente por não respeitarem a distância física entre eles. Segundo o The Guardian, o que despoletou a reação da Cruise foi o facto de duas pessoas estarem muito perto uma da outra (a menos de um metro) junto de um computador, nos estúdios em Leavesden, no Reino Unido. Não é mencionado se os membros estavam a usar máscara ou não.

Esta questão não só preocupou a estrela de cinema como a enfureceu. O jornal inglês The Sun publicou a gravação áudio de Cruise a gritar com a equipa do filme "Missão: Impossível 7", do qual ele é um dos produtores. No áudio, o ator chega a ameaçar despedir quem não cumpra as regras de distanciamento social. A agência Reuters confirmou com uma fonte próxima da produção do filme que o áudio é autêntico.

"Não quero voltar a ver isto outra vez. Nunca. E se o fizerem estão despedidos. Se voltar a ver isto de novo, já eram". Mantemos o original para que possa perceber na íntegra: I don’t ever want to see it again, ever! And if you don’t do it, you’re fired, if I see you do it again, you’re fucking gone.