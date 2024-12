Espera-se que Darragh provoque ainda chuvas fortes no fim-de-semana, com mais de cem avisos e alertas de inundação em vigor em todo o Reino Unido.

No País de Gales, as rajadas de vento estão a ser estimadas chegarem até aos 150 km/h, deixando mais de 50 mil pessoas sem energia. No total, os cortes de energia afetaram 86 mil residências na Inglaterra, Escócia e País de Gales, de acordo com a Energy Networks Association.

Os comboios também foram interrompidos ou suspensos em várias rotas, inclusive de Glasgow a Edimburgo, na Escócia, e entre Cambridge e o aeroporto de Stansted, no leste da Inglaterra.

A tempestade Darragh já também provocou o cancelamento de outros eventos desportivos no fim-de-semana, entre os quais jogos dos segundo e terceiro escalões do futebol inglês e também da Premier League, como o derby entre o Liverpool e o Everton.