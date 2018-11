Em comunicado enviado à agência Lusa em resposta às afirmações do autarca do concelho do distrito do Porto de que iria processar a empresa de construção civil "pelos prejuízos causados com a suspensão da construção" daquele centro, esta recusa responsabilidades no sucedido.

Para a empresa de Vila Nova de Famalicão, a aludida suspensão da empreitada não se deve à sua atuação, mas ao "facto de tal estar determinado na lei processual", contrariando a versão do autarca que argumentou ter esta avançado com um procedimento movido "por motivos alheios ao interesse público".

Argumentando que "não pode ser instaurado" contra a empresa "uma ação por quaisquer perdas ou danos" ou por "má fé", sustenta que a "suspensão automática do ato impugnado ou execução do contrato (igualmente designado como suspensão da empreitada) é uma determinação legal que decorre (...) do Código do Processo dos Tribunais Administrativos".

Na nota de imprensa, a empresa lembrou ser o Código de Contratos Públicos (CCP), contra o qual o autarca se insurge, quem "estabelece e impõe medidas de transparência e rigor de gestão pública, fixando mecanismos legais com vista ao cumprimento dos princípios da imparcialidade, legalidade, concorrência e igualdade de tratamento".