"O Ministro da Administração Interna determinou a abertura de um inquérito urgente, por parte da Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI), aos acontecimentos que respeitam ao policiamento, pela PSP, do jogo Famalicão – Sporting, da Primeira Liga de futebol, em especial dos que se reportam a generalizadas e súbitas baixas médicas apresentadas por polícias", pode ler-se em comunicado enviado às redações.

É ainda referido que "foi também determinada à IGAI, pelo titular da área governativa da Administração Interna, a

abertura de um inquérito, a respeito de declarações de um responsável sindical relativas à atividade da PSP no contexto dos próximos atos eleitorais, nomeadamente a possibilidade de estar em causa o transporte de urnas de votos".

"Mais se informa que o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública e o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana foram convocados pelo Ministro da Administração Interna para uma reunião a ocorrer amanhã, 4 de fevereiro, às 09h00 no Ministério da Administração Interna", remata o comunicado.

A informação do Ministério, divulgada esta noite, surge na sequência do adiamento do encontro Famalicão-Sporting, depois de os responsáveis concluírem que não existiam condições de segurança.

A Direção Nacional da PSP explicou que houve um número anormal de agentes com baixa médica, pelo que o jogo teve de ser adiado.

A PSP adianta que, "antes do início do policiamento ao evento, um número não habitual de polícias informaram que se encontravam doentes, comunicando baixa médica".

"A PSP prontamente acionou meios policiais de outras unidades de polícia, meios esses que também vieram a comunicar situações de indisposição, com deslocação para unidades hospitalares", lê-se num comunicado da força de segurança.