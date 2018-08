O diploma, publicado este sábado no boletim oficial do estado espanhol, foi aprovado no último Conselho de Ministros e permitirá exumar o ditador, afirmando que, a partir de agora, o Vale dos Caídos será um “lugar de comemoração, evocação e homenagem às vítimas” da Guerra Civil onde “só poderão repousar os restos mortais” daqueles que morreram na guerra.

O documento, que entra em vigor hoje e modifica a Lei da Memória Histórica de 2007, declara como “urgente e de excecional interesse público” a imediata exumação e transferência dos restos mortais” do ditador.

Esta decisão, de acordo com o decreto real, cumpre os requisitos constitucionais e atende às “exigências” das Nações Unidas sobre este assunto.

“A presença no recinto dos restos mortais de Francisco Franco dificulta o efetivo cumprimento do mandato legal de não exaltação do franquismo e do propósito de prestar homenagem a todas as vítimas do conflito”, acrescenta o texto.

Após a publicação do decreto real, os netos de Franco divulgaram um comunicado, afirmando que não estão disponíveis “sob nenhuma circunstância” para colaborar “ativa ou passivamente” na decisão do governo.

Acrescentam que reservam o direito de esgotar “todos os meios legais” à sua disposição para garantir os seus direitos como “únicos legitimados para decidir o destino dos restos mortais” do seu avô.