Shannon Coggins, Theo Simon e a sua filha Rosa, de 19 anos, partiram de East Pennard, no Reino Unido, a 16 de agosto para iniciar a viagem de 16 000 km até Sydney, na Austrália, conta a BBC.

A família decidiu deixar de voar em 2002 devido ao efeito deste tipo de viagens no clima e agora, esperam chegar ao seu destino a tempo de um casamento. "A minha irmã mudou-se para a Austrália em 2007 e vai casar-se em Nova Gales do Sul a 28 de dezembro", disse Shannon. "Embora vivamos longe uma da outra, somos muito próximas porque a nossa mãe morreu quando éramos pequenas. Mas eu nunca fui a casa dela, nem levei o filho dela à escola, nem conheci o homem com quem ela vai casar".

"Quero que estejamos todos presentes no dia do casamento dela, mas também estou a tentar reduzir a minha pegada de carbono, tentando não viajar de avião", justificou ainda.

Até ao momento, viajaram pelo Cazaquistão, China, Laos, Tailândia e Indonésia e estão agora em Dili, a capital de Timor-Leste, na esperança de encontrar um barco para atravessar o Mar de Timor até Darwin, na Austrália. Depois, tencionam apanhar um autocarro para Sydney.

A família poupou durante vários anos para pagar a viagem, que lhes custou muito mais do que o que teriam pago se optassem pelos bilhetes de avião.