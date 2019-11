Num debate no Fórum do Medicamento, que hoje ocorreu em Lisboa, Ana Paula Martins disse ter ficado “muito preocupada” com o facto de grande parte dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde não medir os resultados dos medicamentos inovadores que são aplicados.

“Isso preocupa-me bastante e deixou-me abismada. Em 70% não temos os resultados dos medicamentos inovadores que aprovamos com tanto esforço”, afirmou a representante dos Farmacêuticos durante o debate no Fórum do Medicamento.

Ana Paula Martins lembrou que na avaliação prévia dos medicamentos há “cuidados enormes” com a efetividade e eficácia dos novos fármacos, que devia continuar depois de serem introduzidos nos hospitais e quando começam a ser tratados os doentes.

“Temos de ter dados objetivos sobre o valor que a inovação produz. E precisamos de recursos humanos e de pessoas bem treinadas”, defendeu a bastonária dos Farmacêuticos, recordando as insuficiências de pessoal no SNS, nomeadamente ao nível das farmácias hospitalares.

Também o presidente da associação que representa a indústria farmacêutica se manifestou surpreendido com a falta de avaliação de eficácia por parte dos hospitais.