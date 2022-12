O farol do Cabo da Roca, na freguesia de Colares, concelho de Sintra, assinala 250 anos, numa cerimónia que conta com a presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e vários representantes da Marinha Portuguesa.

O farol é um dos mais antigos em Portugal. Localizado no ponto mais ocidental do continente europeu, está ativo desde 1772. É composto por uma torre de 22 metros de altura e a sua luz tem um alcance luminoso de cerca de 26 milhas náuticas, aproximadamente 48 quilómetros.

A cerimónia que assinala os 250 anos será presidida por Marcelo Rebelo de Sousa, contando ainda com a presença do presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, do secretário de Estado da Defesa Nacional, Marco Capitão Ferreira, do chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Henrique Gouveia e Melo, do subdiretor-geral da Autoridade Marítima e do diretor de Faróis.