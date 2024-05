A primeira peregrinação aniversária do ano a Fátima, que decorrerá nos próximos dias 12 e 13 de maio, conta já com cerca de uma centena de grupos organizados de peregrinos inscritos nos serviços do Santuário.

A maior parte destes grupos organizados é de Portugal, mas estão também já registadas peregrinações organizadas de mais de 20 países, sobretudo dos continentes europeu, asiático e americano.

Entre os portugueses, muitos estarão já a caminho a pé, outros ainda se vão fazer à estrada e aos campos. Por isso, o SAPO24 deixa algumas informações que poderão ser úteis para preparar a peregrinação e para participar nos dois dias de cerimónias na Cova da Iria.

O que levar para o caminho

A grande maioria dos peregrinos faz o percurso até Fátima em grupo e com o auxílio de carros de apoio que levam grande parte da bagagem. Mesmo assim, é preciso ter atenção ao que levar, quer pelo espaço ocupado, quer pela possível necessidade ao longo do caminho.

Não pode faltar:

Sapatos adequados para caminhada. Por muito que uns ténis leves pareçam adequados, umas botas de caminhada, mais chegadas ao tornozelo, acompanham melhor o pé e evitam que entre poeira do caminho (que por vezes até causa alergias), e/ou água no caso de chover;

Um par extra de sapatos pode ser útil no caso de haver algum contratempo pelo caminho. Uns chinelos para descansar os pés ao fim do dia também;

Meias de algodão, próprias para desporto, são uma boa aposta. E sem costuras (ou calçadas do avesso) para evitar fricção nos pés;

A mochila que o peregrino leva às costas deve ter um suporte adequado para facilitar o caminho. E levar a mochila apenas num ombro não é opção;

As madrugadas e as noites são frescas, pelo que o agasalho não pode faltar. Um impermeável/corta-vento também é uma peça essencial;

Com calor, o chapéu e o protetor solar são amigos do peregrino, assim como uns óculos de sol;

Roupa larga e com cores claras ajuda no caso de estar calor, o que se prevê para os próximos dias;

Ninguém consegue caminhar sem se alimentar convenientemente. Na mochila devem existir alguns snacks, como barritas de cereais, frutos secos e algo com açúcar, além de alguma fruta. O peregrino deve ter sempre também uma garrafa de água consigo;

Um bastão de caminhada pode ajudar o peregrino nas subidas ao longo do caminho.

Cuidados de saúde

Parece apenas um pormenor, mas é essencial: um bom cuidado dos pés antes da peregrinação ajuda a evitar problemas pelo caminho. Hidratar a pele e ter as unhas cortadas a direito são aspetos essenciais;

Alguma preparação física antes da peregrinação também ajuda. Fazer caminhadas é uma boa hipótese, aumentando gradualmente o número de quilómetros percorridos;

Antes e depois dos períodos de caminhada devem ser feitos alongamentos;

Uma peregrinação implica esforço físico. Medicamentos, como analgésicos, não devem faltar na mochila, bem como pomadas que possam aliviar dores musculares. E a medicação habitual de cada pessoa não pode nunca ficar esquecida;

Caminhar também implica pausas para descanso e para tratamento de possíveis mazelas;

É importante que os peregrinos descansem horas suficientes à noite — pelo menos seis —, para conseguirem aguentar o caminho;

As refeições devem ser leves, mas substanciais para ajudar ao esforço físico. Sair cedo sem tomar o pequeno-almoço não é uma boa opção;

Devem ser evitadas grandes passadas, para não causar lesões. Por outro lado, também não é aconselhável os peregrinos andarem demasiado colados em fila indiana, para não terem de travar o movimento normal do seu passo;

No caso de ter bolhas nos pés, o típico truque de furar e passar uma linha pode causar infeção. O melhor mesmo é usar uma agulha ou lâmina esterilizada, desinfetar e tapar com um simples adesivo castanho. Profissionais de saúde ao longo do caminho, quer no grupo ou em postos de apoio, prestam este apoio aos peregrinos.

Uma plataforma que ajuda os peregrinos

Para o apoio aos peregrinos, que se esperam em grande número tendo em conta as condições atmosféricas previstas para os próximos dias, a Comissão de Apoio ao Peregrino a Pé desenvolveu, com o seu parceiro tecnológico VOST Portugal, uma plataforma que visa aumentar a segurança de quem faz a pé o caminho até ao Santuário de Fátima.

A plataforma, disponível online, apela a que os guias e responsáveis de grupos de peregrinos se registem-se e insiram todas as informações relativas à peregrinação, nomeadamente horários de saída, chegada e pernoitas.

Segundo informação disponibilizada pelo Santuário de Fátima, o objetivo é que GNR, Proteção Civil e demais entidades de segurança e de apoio ao peregrino na estrada tenham acesso imediato à informação e possam monitorizar e acompanhar as peregrinações, ajudando sempre que necessário.

A Comissão de Apoio ao Peregrino a Pé é coordenada pelo Movimento da Mensagem de Fátima e integra as seguintes entidades: Santuário de Fátima, Ordem Soberana e Militar de Malta, Servitas de Nossa Senhora de Fátima, Cruz Vermelha Portuguesa, Associação Caminhos de Fátima, GNR, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, VOST Portugal, IP – Infraestruturas de Portugal e Corpo Nacional de Escutas.

Regras de segurança na estrada

Como a maioria das pessoas que participa nas peregrinações de maio em Fátima efetua o percurso a pé, em grupos numerosos, circulando muitas vezes em vias com trânsito intenso e com bermas estreitas ou sem elas, a GNR deixa habitualmente alguns conselhos aos peregrinos:

Andar em fila indiana;

Sinalizar o início e o fim dos grupos;

Não andar na estrada e caminhar sempre na berma contrária ao sentido do trânsito;

Não andar em locais onde seja proibida a circulação de peões;

Usar sempre coletes refletores;

Não andar sozinho durante a noite;

Se for preciso reunir o grupo, fazê-lo sempre fora da estrada;

Não usar auscultadores enquanto se caminha;

Não utilizar o telemóvel durante a caminhada para evitar distrações;

Tomar especiais cuidados ao atravessar as vias.

Atenção, há estradas cortadas

Dependendo do local de partida do grupo, os peregrinos podem deparar-se com estradas cortadas e com desvios assinalados pela Infraestruturas de Portugal (IP), que vai estar na estrada a apoiar quem passa.

Neste sentido, foi já iniciada uma campanha de sensibilização de apoio aos peregrinos, que estará na estrada até ao próximo dia 13 de maio.

"A campanha, que decorrerá nas estradas dos distritos de Coimbra, Leiria e Santarém, incluirá ações de sensibilização junto dos peregrinos e ações de comunicação envolvendo diversas entidades, no sentido de implementar medidas que previnam os acidentes rodoviários e em particular com peregrinos", é explicado.

Assim, "de forma a minimizar a ocorrência de incidentes, serão implementados um conjunto de condicionamentos rodoviários nos principais itinerários utilizados pelos peregrinos no acesso ao Santuário de Fátima, bem como a criação de caminhos alternativos em locais de maior tráfego rodoviário".

A IP frisa ainda que os peregrinos devem optar por caminhar em estradas alternativas, evitando os IP e IC, e devem também ter "em consideração toda as placas com informações de percursos alternativos mais seguros e as indicações das autoridades".

Até ao próximo dia 13 de maio serão implementados os seguintes condicionamentos/desvios:

Distrito de Santarém

"No Distrito de Santarém, pelas características das vias utilizadas pelos peregrinos não serão efetuados condicionamentos em vias de lentos. Contudo, o número de peregrinos que percorre a rede de estradas no distrito de Santarém será elevado, pelo que haverá um reforço do acompanhamento", refere a IP.

Distrito de Coimbra

Supressão da via da direita no IC2 junto ao km 197,600. Na zona de Fornos será implementado um desvio alternativo para a antiga EN1;

Entre Antanhol e Cernache será implementado desvio para a antiga EN1;

Supressão da via direita no IC2 na localidade do Orelhudo entre os quilómetros 178,300 e 179,000;

Encaminhamento dos peregrinos no IP3 ao quilómetro 73,300 (Nó de Mortágua) para a EN228 (Barragem da Aguieira) e posteriormente EN2 em direção a Oliveira do Mondego.

Distrito de Leiria

Supressão da via direita no IC2 entre os quilómetros 139,500 e 140,500 na zona de Meirinhas;

Supressão da via direita no IC2 entre os quilómetros 156,500 e 158,900 na zona de Tinto;

Supressão da via direita no IC2 entre os quilómetros 162,300 e 163,400 na zona de Barreiras;

Os condicionamentos consistem na supressão da via de lentos no sentido Sul/Norte (Leiria/Coimbra), continuado a circulação a fazer-se normalmente, com uma via por sentido de tráfego nesses troços, estando os locais devidamente sinalizados e delimitados.

Distrito de Aveiro

IC2 – ao quilómetro 241,000 , entre os quilómetros 221,000 e 242,000 e ao quilómetro 370,000 – criação de corredor de passagem para os peregrinos pela faixa esquerda, que se encontra cortada ao trânsito.

Regras de segurança no recinto do Santuário

Já na cidade de Fátima e no Santuário, a GNR deixa também algumas recomendações aos peregrinos, devido ao grande número de pessoas esperadas nas celebrações:

Chegar atempadamente para evitar filas prolongadas;

Não deixar bens à vista no interior dos veículos;

Não deixar documentos pessoais nos veículos;

Não transportar a carteira ou o telemóvel no bolso de trás ou na mochila;

Evitar andar com grandes quantias em dinheiro;

Não levar bens de valor, nem objetos que sejam ostensivos;

Ter sempre o telemóvel com bateria e o contacto dos demais elementos do grupo;

Após o fim das cerimónias, sair do recinto de forma calma e gradual, a fim de evitar filas prolongadas.

Acolhimento em Fátima

De acordo com o Santuário de Fátima, “a gestão da chegada de peregrinos a Fátima é feita pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e pela Guarda Nacional Republicana, que terá a partir do dia 11 de maio [sábado] um reforço efetivo de meios na Cova da Iria, nomeadamente para monitorização de trânsito e apoio ao peregrino”.

“No dia 12 e 13 de maio, haverá um reforço de meios no caminho dos Pastorinhos, nos Valinhos, bem como em Aljustrel, junto às casas dos Pastorinhos”, acrescenta, informando, também, que a partir das 14:00 de dia 9, quinta-feira, o santuário terá à disposição espaços de alojamento para quem chega a pé.

O Posto de Acolhimento aos Peregrinos a Pé, localizado junto ao parque 2, tem capacidade para acolher cerca de 500 peregrinos que são atendidos por ordem de chegada, sendo o alojamento disponibilizado em regime de camaratas — em salões ou tendas militares, em colchões no chão (com almofada, lençol e cobertor) —, até ser atingida a lotação disponível.

Os peregrinos que sejam acolhidos nesta unidade receberão senhas para que possam tomar uma refeição leve e o pequeno-almoço. Estes serviços são prestados aos peregrinos de forma gratuita e não se aceitam reservas com antecedência.

A peregrinação aniversária de maio

O arcebispo de Barcelona, Juan José Omella, preside às cerimónias da primeira peregrinação aniversária de 2024 à Cova da Iria.

Esta é a primeira vez que Omella preside a uma peregrinação internacional aniversária ao Santuário de Fátima, com o bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, a justificar, em declarações à Fátima Missionária, o convite ao cardeal espanhol, afirmando que “Fátima não é simplesmente Portugal”.

“Tem uma dimensão internacional, e é bom que no santuário também se sinta essa internacionalidade, não só nos rostos das pessoas que chegam, mas também nas línguas que se escutam e na sensibilidade de quem dirige a palavra” aos fiéis, acrescentou, não esquecendo que é de Espanha que chegam, anualmente, uns dos maiores contingentes de peregrinos estrangeiros.

As cerimónias têm início às 21:30 de domingo, dia 12, com a recitação do Rosário, na Capelinha das Aparições, seguindo-se a procissão das velas, celebração da Palavra, no recinto de oração.

Na segunda-feira, dia 12, e depois de uma noite de vigília de oração, tem lugar às 09:00 a recitação do Rosário, na Capelinha das Aparições, a que se segue a procissão, missa, bênção dos doentes e Adeus, no altar do recinto do santuário.

Apesar de as cerimónias oficiais da peregrinação decorrerem apenas nos dias 12 e 13, já no sábado, dia 11, são esperados muitos milhares de peregrinos na Cova da Iria.

Esta peregrinação evoca a primeira aparição de Nossa Senhora aos três Pastorinhos, em 1917, em que lhes pediu, segundo as Memórias da Irmã Lúcia: “Rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra”.

“Volvidos 107 anos, o desafio de orar é tão atual quão necessário. A isso convida o programa que aguarda os peregrinos na Cova da Iria, a 12 e 13 de maio, com oração coletiva, mas também com momentos de silêncio e introspeção”, sublinha uma nota do Santuário de Fátima.