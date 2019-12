A campanha lançada por esse município do distrito de Aveiro prevê compensar os cidadãos que aderirem à fatura eletrónica com vales de desconto a usufruir ao longo de 2020 em espetáculos culturais promovidos pela autarquia, em entradas nas piscinas e pavilhão desportivo municipais, e até no estacionamento pago do centro da cidade.

Se o munícipe aderir à fatura eletrónica mensal, beneficiará de 5 euros de desconto; se aderir à fatura por ‘email’ e também ao débito bancário direto, o vale será de 10 euros - compensação que se aplica igualmente aos cidadãos que optarem pelo pagamento com periodicidade bimestral ou ainda mais alargada.

"É um absurdo o que se gasta com estas faturas em papel, considerando que, para cobrar dois ou três euros por mês, a Câmara chega a gastar um euro com a impressão de cada carta, o respetivo envelope, o mecanismo da envelopadora, o selo e o trabalho dos recursos humanos", afirmou à Lusa o presidente da autarquia, Joaquim Jorge Ferreira.

Além isso, ainda há que considerar "as comissões a pagar a outras entidades" que fazem a cobrança dessas faturas, como os CTT e a rede PayShop, "o que significa que a despesa com os procedimentos em papel se torna ainda maior".