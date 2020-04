Maria da Conceição Mesquita, há 29 anos a trabalhar na cozinha da Misericórdia, refere que “muita coisa mudou” no modo de funcionamento da instituição.

Os recipientes usados para as entregas para fora são agora da própria instituição, há outro cuidado na higienização, as colegas tentam estar o mais longe possível umas das outras na cozinha e os fornecedores ficam à porta, aclarou a cozinheira chefe, que por estes dias faz ainda mais refeições, com o reforço do serviço de entrega ao domicílio.

A Misericórdia da Figueira da Foz tem 128 trabalhadores e cerca de metade está a trabalhar.

“Todos os dias entram e saem pessoas, mas à entrada todos têm que tirar a temperatura. Ninguém entra na instituição sem seguir esses procedimentos”, vincou o provedor.

Para Joaquim de Sousa, todos os cuidados são poucos e, apesar de todo o investimento feito na prevenção, não se pode “garantir” que não apareça um dia um caso naquela instituição, que está atenta a qualquer sinal.

“À mínima suspeita, [o funcionário] ou chega e vai embora ou não chega sequer a vir e vai logo fazer testes ao hospital”, explicou, criticando o facto de não haver um uso generalizado de testes para utentes e funcionários de lares.

Ao longo de todo o processo, Joaquim de Sousa salienta a colaboração com o delegado de saúde pública da Figueira da Foz, que fez uma sessão de formação na Misericórdia, bem como a cooperação do INEM e do Hospital Distrital da cidade.

“A qualquer momento pode-nos acontecer qualquer coisa, mas fazemos tudo o que podemos”, frisou.