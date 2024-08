O FBI divulgou uma breve declaração: “Podemos confirmar que o FBI está a investigar este assunto”.

A campanha não forneceu provas específicas do envolvimento do Irão, mas a alegação surgiu pouco depois de a Microsoft ter publicado um relatório que detalhava as tentativas de interferência de agentes estrangeiros na campanha dos EUA em 2024 .

O relatório citou um caso de uma unidade de inteligência militar iraniana em junho enviando “um e-mail de ´spear-phishing` para um alto funcionário de uma campanha presidencial a partir de uma conta de e-mail comprometida de um ex-conselheiro sénior”.

A missão do Irão nas Nações Unidas foi questionada sobre a alegação da campanha de Trump, negando estar envolvida.