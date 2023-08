De acordo com a CNN Internacional, o evento teve lugar no Utah antes da viagem do presidente àquele estado, e ocorreu enquanto o FBI tentava prender o suspeito.

O homem em questão, Craig Robertson, enfrentava já três acusações federais, incluindo ameaças contra o presidente, bem como influência, impedimento e retaliação contra polícias federais por meio de ameaças. Os investigadores suspeitavam que Robertson parecia possuir “uma arma de precisão” e várias outras armas de fogo.

O suspeito teria feito ameaças contra figuras públicas, incluindo Biden, a vice-presidente Kamala Harris e o procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg.

Algumas das ameaças aconteceram pouco antes da viagem de Biden ao Utah, na noite de quarta-feira, e foram partilhadas nas redes sociais.

“Ouvi dizer que o Biden está a vir para o Utah”, dizia uma ameaça, citada pelo meio americano. “A ir buscar o meu antigo traje camuflado e a limpar o pó à minha arma de precisão M24. Bem-vindo, palhaço-chefe!”, publicou.

Numa partilha feita na segunda-feira, Robertson disse: “Ei, FBI, vocês ainda controlam as minhas redes sociais? Estou só a verificar para ter certeza de ter uma arma carregada à mão, caso apareçam novamente".

O presidente terá sido informado destes acontecimentos esta quarta-feira no Novo México, antes da sua viagem programada para Salt Lake City.

Segundo um comunicado da autoridade citado pela CNN: “O FBI está a investigar um tiroteio que envolve um agente e que ocorreu por volta das 6h15 desta quarta-feira, 9 de agosto de 2023, em Provo, Utah. O incidente começou quando agentes especiais tentaram cumprir mandados de prisão e busca numa residência. O sujeito está morto”.

Acrescentam ainda que "o FBI leva a sério todos os incidentes que envolvem os nossos agentes. De acordo com a política do FBI, o tiroteio está a ser analisado pela Divisão de Inspeção do FBI”.

As publicações do suspeito terão sido feitas nas redes sociais Facebook e Truth Social, esta última a rede social do antigo presidente norte-americano Donald Trump.