“A morte de um adepto, durante as celebrações da conquista do título nacional de futebol, não pode deixar de ser lamentada independentemente das circunstâncias que venham a ser apuradas. À família da vítima, o FC Porto endereça sentidos pêsames”, indica o clube, em curta nota no seu site.

Na madrugada de domingo, um homem de 26 anos foi esfaqueado mortalmente, tendo a PSP do Porto já identificado os suspeitos das agressões que resultaram na sua morte junto ao estádio do Dragão, onde se juntaram dezenas de milhar de adeptos.

“Chegados ao local, os polícias encontraram um cidadão e uma cidadã, ambos deitados no chão e ensanguentados, a quem foram prestados os primeiros socorros, tendo sido acionados os competentes serviços de socorro médico, integrados no policiamento”, explicou, no domingo, o Comando Metropolitano do Porto, sobre a desordem com arma branca que terá ocorrido pelas 02:40.

As autoridades policiais ouviram diversos testemunhos que apontaram para o facto de terem decorrido “anteriores desentendimentos e agressões entre os intervenientes”.

A mulher que acompanhava a vítima, e que terá tentado separar os desavindos, também ficou ferida, mas de modo “ligeiro”.

O FC Porto sagrou-se no sábado campeão português de futebol pela 30.ª vez, ao vencer em casa do Benfica por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.