No dia 03 de janeiro, a partida entre os insulares e os ‘dragões’ foi interrompida quando estavam decorridos 15 minutos e o resultado se mantinha em 0-0, devido ao intenso nevoeiro, com as equipas a regressarem hoje ao terreno de jogo para disputar o restante tempo da partida.

O FC Porto sabe que um triunfo permite subir à liderança da I Liga no jogo que fecha a primeira volta, uma vez que está em segundo, a apenas um ponto do líder Sporting, e com dois de vantagem em relação ao Benfica, adversários que somam mais um jogo.

Do outro lado vai estar um Nacional que precisa de pontos para sair dos últimos lugares da tabela, uma vez que está em 17.º, lugar de despromoção direta, com apenas 13 pontos somados.

O jogo vai ser hoje retomado a partir das 15:30, numa partida que volta a ser dirigida por Tiago Martins, da associação de Lisboa.

Programa e resultados da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

– Sexta-feira, 03 jan:

Vitória de Guimarães — Sporting, 4-4

– Sábado, 04 jan:

Moreirense — AVS, 1-1

Benfica – Sporting de Braga, 1-2

Boavista — Arouca, 1-3

– Domingo, 05 jan:

Santa Clara — Farense, 0-0

Casa Pia — Famalicão, 1-1

Estrela da Amadora – Estoril Praia, 2-4

– Segunda-feira, 06 jan:

Gil Vicente – Rio Ave, 1-1

– Domingo, 12 jan:

Nacional – FC Porto, 15:30 (jogo interrompido aos 15 minutos devido ao nevoeiro)