Em declarações à agência Lusa no âmbito do 13.º Encontro Nacional do Voluntariado em Saúde, que acontece no próximo sábado, dia 21, em S. João da Madeira, distrito de Aveiro, Carlos Pinto Correia explicou que é preciso mais voluntários no setor da saúde.

“Somos cerca de cinco mil voluntários federados, mas a pandemia fez recuar na atividade voluntária mais de 50% dos voluntários, porque a idade média dos voluntários ativos é superior a 65 anos e, porque muitos têm doenças crónicas e têm receio de se contagiar e ter um episódio de doença tendencialmente grave”, disse.

Dois dos principais objetivos do 13.º Encontro Nacional do Voluntariado em Saúde é apelar à necessidade de retomar o nível de ajuda pré-pandemia, bem como destacar o “reconhecimento pelo voluntariado em saúde” e “agradecer” aos voluntários “o trabalho fundamental para a economia social” que fazem, “substituindo-se ao Estado em muitas coisas”.

O presidente da Federação Nacional do Voluntariado em Saúde revela que para colmatar a falta de voluntários no setor, a federação tem desenvolvido várias ações na comunidade civil, designadamente junto de escolas, para “sensibilizar sobre o voluntariado da saúde” e para que as pessoas se “abram à prática do voluntariado em saúde”.

Apesar dos avanços da ciência e da medicina no controlo da doença da covid-19, a verdade é que muitas pessoas continuam a ter receios e não regressam ao voluntariado.

“É tempo de regressar ao voluntariado, observando os cuidados definidos pelas autoridades sanitárias e cuidar dos doentes que, também por via da pandemia, são os que ficaram mais frágeis, mais sós e mais excluídos”, declarou.

A missão da Federação Nacional do Voluntariado em Saúde assenta no apoio a hospitais, centros de saúde e doentes, especialmente, os “mais frágeis” e os “mais excluídos”.

O 13.º Encontro Nacional do Voluntariado em Saúde vai decorrer na Casa da Criatividade de S. João da Madeira, e conta com o apoio da Câmara Municipal de S. João da Madeira, da Viarco e da Olmar, estimando a presença de 300 participantes.

A covid-19 é considerada uma emergência de saúde pública internacional desde 30 de janeiro de 2020 e uma pandemia desde 11 de março desse mesmo ano.

Mais de 240 mil pessoas foram vacinadas contra a covid-19 e gripe durante a campanha sazonal de vacinação, elevando o total de doses de vacinas administradas para 406.164, anunciou a Direção-Geral da Saúde no dia 10 de outubro.