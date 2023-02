A Iscte Business School (IBS) arranca nesta quarta-feira para a 20.ª edição da feira de emprego, Career Forum 2023, com mais de 70 das maiores empresas do país. Estas empresas vão recrutar e preparar os estudantes para o ingresso no mercado de trabalho. Entre elas encontra-se a Deloitte, a Jerónimo Martins, a NOS, a PwC e a Sonae.

Para este ano estão previstas 24 apresentações de empresas e 4 speed interviews com 24 empresas, com o objetivo de preparar os estudantes para os processos de recrutamento. Está também confirmada a presença de CEO's e presidentes das principais empresas a operar em Portugal num "pequeno-almoço debate".

"Este evento, que celebra este ano o seu 20.º aniversário, não se limita a uma tradicional feira de emprego", afirma Maria João Cortinhal, diretora da IBS. "O objetivo é também, a partir das iniciativas que decorrem em paralelo, reforçar a ligação entre a comunidade académica e o tecido empresarial, que tem sido um elemento caracterizador da Iscte Business School desde a sua criação".

A par com o Career Forum, a IBS e a Prime Group vão lançar a 1.ª Grande Conferência sobre o Futuro do Trabalho: "NextGen: Shaping the future of work", reunindo jovens da geração Z, empresas e académicos para debater o futuro do trabalho.

O dia 8 de fevereiro, o primeiro do Career Forum, será dedicado às áreas da banca, seguros, auditoria, consultoria e recursos humanos. O dia 9 irá focar-se no marketing, retalho, serviços e tecnologia.

Os resultados da Feira do Career Forum 2022 foram, segundo Maria João Cortinhal, muito positivos. "Bastantes estudantes tiveram contactos com as empresas, enviaram os seus currículos e acabaram por vir a integrá-las". Face às circunstâncias, de ainda ter sido um evento online, a diretora da IBS afirma que os resultados foram bastante bons. As expectativas para este ano são naturalmente mais altas, uma vez que o evento volta a ocorrer presencialmente.

Para Maria João Cortinhal, esta é uma oportunidade para os estudantes, para as empresas e para os docentes. "É uma oportunidade de os nossos estudantes entrarem em contacto direto com aquilo que são as empresas. Para as empresas é uma oportunidade de se mostrarem aos estudantes. Para os nossos docentes é uma oportunidade de estarem em contacto com as empresas, de partilharem e de fazerem novas iniciativas".