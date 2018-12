Nuno Fonseca (PS/Livre) referiu que do anterior elenco camarário, liderado pelo PSD, herdou um empréstimo de 5,2 milhões de euros que apontava para um investimento de 750 mil euros, só para os terrenos do cemitério, numa área de 40 mil metros quadrados.

Atualmente, decorrem as negociações finais com alguns proprietários para as parcelas restantes apontadas para os dois projetos.

O presidente da câmara indicou, por outro lado, que também foi possível avançar para a aquisição de uma parcela de terreno, com quase um hectare, nas proximidades da cooperativa agrícola, para onde a anterior gestão camarária, liderada por Inácio Ribeiro, tinha previsto um parque da cidade.

Também neste acaso, anotou o chefe do executivo atual, foi possível assegurar uma "poupança significativa" para o município, porque a parcela adquirida recentemente implicou um investimento de 60 mil euros.

Esse valor, acrescentou, é "significativamente mais baixo" do que os 260 mil euros pagos pela anterior gestão, "a poucas semanas das eleições autárquicas", por um hectare de terreno junto ao que foi agora adquirido ao mesmo proprietário pelo novo executivo.

A recente aquisição significa, segundo o autarca, que a nova gestão PS/Livre não abandonou o projeto do parque da cidade, mas que se trata de "algo que só é possível realizar por fases, atendendo ao investimento que é necessário fazer em terrenos e infraestruturas, que estimou ser "de alguns milhões de euros".

Nuno Fonseca referiu, também, que a câmara já adquiriu a um particular um imóvel situado junto aos Paços do Concelho, onde chegou a estar a sede do Futebol Clube de Felgueiras, por 520 mil euros, um valor 140 mil euros mais baixo do que o previsto pelo anterior executivo PSD, que era de 660 mil.