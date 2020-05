A Fenprof aponta também o dedo a alguns diretores de escolas que ignoram o despacho e informação do secretário de Estado da Educação, que define a dispensa de outras atividades não letivas durante o período de correção e a compensação de três a cinco dias, fora do período de correção, com dispensa da realização de tarefas.

“São situações intoleráveis de falta de equidade que resultam, neste caso, do incumprimento de orientações superiores e que sobrecarregam ainda mais os docentes implicados e desrespeitam os seus direitos”, acusa.

Por estas razões, a federação exige a revisão dos critérios de seleção dos professores classificadores, o aumento de professores classificadores e o limite máximo de 30 provas por docente.

O pagamento em prazo curto das ajudas de custo e das despesas de transporte assim como a revisão das normas de realização, vigilância e classificação de provas orais e escritas sob orientação das autoridades de saúde pública, por forma a reduzir ao máximo os riscos do contacto interpessoal e exposição a material potencialmente contaminado são outras das exigências da Fenprof.

Devido à pandemia de covid-19, este ano letivo, os alunos dos 2.º, 5.º e 8.º anos não realizam provas de aferição e também foram canceladas as provas finais de ciclo do 9.º ano.

Este ano, só se irão efetuar os exames finais nacionais, mas em datas diferentes das inicialmente previstas: a primeira fase será entre 6 e 23 de julho e a segunda fase no início de setembro.