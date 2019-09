"Se o Governo não tomar medidas e se o Governo não resolver [o problema do envelhecimento da profissão docente], vai haver uma rotura tremenda não tarda", afirmou o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, que falava numa conferência de imprensa na Escola Rainha Santa Isabel, em Coimbra.

Segundo Mário Nogueira, este ano, apenas até junho, já se aposentaram "mais professores do que no ano inteiro de 2018", referindo que esta "vai ser uma tendência".

O secretário-geral da Fenprof explicou que, após o 25 de Abril de 1974, com a democratização do ensino, houve um aumento exponencial do número de professores a entrar para o sistema público e que agora estão perto da idade de aposentação.

Nesse sentido, "o número de aposentados anualmente vai aumentar brutalmente e vai haver uma dificuldade enorme em colmatar as faltas", vincou.

Face a essa realidade, o Ministério da Educação colocou este ano mais professores para se apresentarem nas escolas no primeiro dia de setembro, do que em 2018 "em todo o 1.º período até 31 de setembro", referindo que há grupos de recrutamento que já "não têm ninguém para as reservas de recrutamento".