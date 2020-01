A Federação Nacional de Professores anunciou hoje a decisão de pedir uma audiência à ACT para “expor as situações de abuso e ilegalidade existentes em muitas instituições privadas sem fins lucrativos” e requerer a sua intervenção.

Em causa está a contratação de investigadores por parte destas instituições para trabalhar, na maioria das vezes, em universidades públicas.

Segundo a Fenprof, existe mais de uma centena de instituições sem fins lucrativos onde trabalham investigadores, alguns há mais de 10, 15 e, mesmo, 20 anos, com contratos não permanentes.

As instituições privadas conseguem “contornar os estatutos das carreiras e as regras orçamentais públicas, bem como promover a contratação precária de trabalhadores que também satisfazem necessidades letivas, cortando-lhes a possibilidade de uma plena integração na comunidade académica com direitos de participação idênticos aos colegas vinculados às instituições públicas, que com eles trabalham diariamente, lado a lado”, alerta a Fenprof em comunicado enviado para a Lusa.