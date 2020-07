Depois de meses na linha de frente da batalha contra a covid-19, a enfermeira espanhola Yone Alberich precisava de férias. Mas, para minimizar o risco de contágio, optou por um autocaravana, como muitas outras pessoas na Europa.

Com o coronavírus ainda à espreita e a provocar novos focos no continente, ela e o marido descartaram a possibilidade de viajar de avião, hospedar-se num hotel ou visitar locais com aglomerações.

"A ideia é não encontrar com muitas pessoas e evitar um pouco o contágio", explica Alberich, mãe de 32 anos e que mora na cidade de Castellón, na região de Valencia. "E agora, com a covid-19, o que é melhor do que viajar com a casa atrás e não ficar em hotéis?", pergunta.

Uma investigação recente mostra que 90% dos espanhóis vão permanecer no país durante o verão e 83% optam pela viagem em veículo privado. Com a flexibilização das restrições das viagens, o aluguer de autocaravanas registou um forte aumento, informou a associação espanhola ASEICAR.