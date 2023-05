“As decisões sobre a composição do Governo cabem em exclusivo ao primeiro-ministro. O primeiro-ministro ontem [terça-feira] fez uma declaração e disse tudo o que havia a dizer e compreendam que nada acrescentarei sobre isso”, disse Fernando Medina à chegada à Universidade do Minho, em Braga, onde deu uma aula aberta sobre “Perspetivas e Desafios da Economia Portuguesa”.

Apesar da insistência dos jornalistas, o governante vincou que não dirá mais do que aquilo que foi dito pelo primeiro-ministro.

Direcionando o discurso para a economia portuguesa, Medina lembrou que a economia tem mostrado “sinais de robustez”.

“Somos, neste momento, a economia que está a crescer mais dentro da zona euro, os indicadores de confiança dos consumidores também estão a melhorar, tivemos bons resultados relativamente ao emprego, a inflação está a cair e vai continuar a cair ao longo dos próximos meses e, isso, vai devolver tranquilidade às famílias e capacidade para programar a sua vida futura”, reforçou.

Motivo pelo qual acrescentou: “É uma obrigação de todos contribuirmos para a estabilidade política para que essas políticas possam ter esse efeito, possam ser bem desenhadas e executadas”.

O titular da pasta das Finanças aproveitou ainda para relembrar que, neste momento, começaram a ser pagos os apoios extraordinários às famílias mais vulneráveis, que dentro de pouco tempo começarão a ser pagos os apoios extraordinários aos pensionistas e que o IVA zero já entrou em vigor.

Um dia depois de travar a demissão do ministro das Infraestruturas, contrariando a opinião do Presidente da República, o primeiro-ministro iniciou hoje um programa de dois dias em Braga, que inclui uma reunião do Conselho de Ministros.

A iniciativa “Governo + Próximo”, que decorre entre hoje e quinta-feira em todos os concelhos do distrito de Braga, segue-se à decisão de António Costa em não aceitar o pedido de demissão de João Galamba, apesar da opinião contrária manifestada pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

Com o Governo ‘deslocado’ para Braga, o executivo terá mais de 90 iniciativas neste distrito centradas nos temas da inovação, qualificações e mobilidade, realizando visitas e ações no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, divulgou a tutela.

Na quinta-feira, o segundo dia desta iniciativa, decorrerá também uma reunião do Conselho de Ministros.