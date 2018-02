Fernando Negrão em entrevista ao SAPO 24 elogiou o discurso de Rui Rio e projetou para as legislativas de 2019 um partido que se afirme como alternativa e que seja capaz de transmitir aos portugueses "que podíamos ter uma muito melhor situação económica e financeira em Portugal".

Quando questionado sobre se já estávamos a falar com o novo líder da bancada parlamentar do PSD, o social-democrata Fernando Negrão lembrou que "só há eleições dia 22". No entanto, mostrou-se confiante na eleição.

"O PSD está a fazer um caminho de coesão e unidade e no grupo parlamentar certeza que acontecerá o mesmo", disse.

Nesta entrevista, Fernando Negrão elogiou o discurso de ontem à noite do novo presidente Rui Rio, considerando que este apresentou "propostas muito concretas" que tocam "na essência do é o nosso sistema político".

Para 2019, Fernando Negrão quer um partido "capaz de se afirmar como alternativa" e "que fale dos verdadeiros problemas do país", sendo capaz de transmitir aos portugueses "que podíamos ter uma muito melhor situação económica e financeira em Portugal".

O deputado e ex-ministro Fernando Negrão anunciou a 15 de fevereiro que é candidato à liderança parlamentar do PSD, nas eleições marcadas para a próxima semana.

