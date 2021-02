O cantor e compositor está internado numa unidade hospitalar em Lisboa, mas a sua situação clínica permanece estável.

A notícia foi avançada inicialmente por vários órgãos de comunicação e entretanto confirmada por um representante na página oficial do músico no Facebook.

De acordo com um curto comunicado, Fernando Tordo testou positivo ao novo coronavírus no final de janeiro e está "internado desde então no Hospital da Luz".

"O artista, que se encontra estável, livre de perigo e com previsão de alta para muito brevemente, agradece a todos pelas mensagens de apoio recebidas", refere ainda a nota.