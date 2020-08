Numa mensagem vídeo, que vai ser divulgada no ‘site’ do parlamento na segunda-feira e que foi gravada na Sala das Sessões da Assembleia da República, Ferro Rodrigues recorda que a Revolução Liberal de 24 de agosto de 1820 teve como palco o Porto, “terra de tradições liberais, onde tudo começou”, dirigindo à cidade e a todos os eleitos por este círculo uma saudação especial.

“É na cidade do Porto e na Revolução de 1820 – e nos seus antecedentes (as movimentações liberais de 1817 e o Sinédrio de 22 de janeiro de 1818) – que encontramos as raízes do nosso sistema político, expresso na Constituição aprovada em 1822, que consagrou o princípio da divisão tripartida dos poderes (executivo, legislativo e judicial), deu corpo à ideia de uma assembleia parlamentar enquanto órgão de representação nacional – e na qual podemos encontrar as raízes históricas da Assembleia da República, sede da soberania popular”, lembra.

E, acrescenta, no “período difícil” que se atravessa, deve-se “procurar inspiração na experiência histórica do Constitucionalismo”, uma lição que, pelos valores que representa, merece “uma presença forte na memória coletiva e na cultura política” de Portugal.