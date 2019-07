Encontro em que testemunhou, segundo frisou Ferro Rodrigues na carta, “(…) as muitas qualidades do Presidente Béji Caïd Essebsi e o seu especial empenho no processo de consolidação democrática na Tunísia, nomeadamente por via das instituições democráticas e republicanas previstas no novo quadro jurídico-constitucional”.

Ainda desse encontro, Ferro Rodrigues recordou na missiva “a grande preocupação de Béji Caïd Essebsi, que é também a de Portugal, como país amigo, com as dificuldades que a instabilidade dos países da região coloca à consolidação plena da democracia na República Tunisina”.

Ferro Rodrigues concluiu, ainda na carta enviada a Mohamed Ennaceur, que o desaparecimento de Béji Caïd Essebsi, o primeiro Presidente democraticamente eleito da Tunísia, “constitui uma perda para o povo e para a nação tunisina, mas também para Portugal e para os portugueses, que perdem hoje alguém profundamente comprometido com o reforço do relacionamento bilateral” entre Lisboa e Tunes.

O primeiro Presidente democraticamente eleito em 2014, três anos após a queda de Zine el Abidine Ben Ali, Béji Caïd Essebsi morreu alguns meses antes do fim do seu mandato.

Veterano da política tunisina, Essebsi era o mais velho chefe de Estado do mundo em exercício depois da Rainha Isabel II.

O político serviu nos governos dos Presidentes Habib Bourguiba (1957-1987) e Zine el Abidine Ben Ali (1987- 2011), antes de ele mesmo assumir a Presidência em 2014, com a paradoxal missão de consolidar a jovem democracia.