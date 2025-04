Proença ficou de fora dos sete dirigentes eleitos para aquele comité, ao receber sete votos durante o 49.º Congresso da UEFA, pelo que Portugal vai deixar de estar representado no órgão executivo do organismo que supervisiona o futebol europeu.

No sábado, o presidente da FPF revelou ter o apoio do seu antecessor, Fernando Gomes, na candidatura ao Comité Executivo da UEFA, algo que, horas mais tarde, o agora líder do Comité Olímpico de Portugal (COP) negou, em carta enviada aos presidentes das federações de futebol europeias.