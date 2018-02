O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, recebe o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, na quarta-feira, no seu último dia no parlamento como deputado.

“Tenho muito gosto em receber o dr. Pedro Passos Coelho”, afirmou Ferro Rodrigues, numa declaração à agência Lusa, através do seu gabinete.

O encontro está previsto para as 14:45 na sala de visitas do presidente da Assembleia, antes do último dia de trabalhos parlamentares em que Passos Coelho participa como deputado do PSD.

Após deixar a liderança do partido, o antigo chefe do Governo PSD/CDS anunciou a renúncia ao lugar de deputado com efeitos a 28 de fevereiro.

Pedro Passos Coelho foi líder do PSD entre março de 2010 e fevereiro de 2018 e liderou o Governo de coligação com o CDS-PP de junho de 2011 a novembro de 2015.

Entrou pela primeira vez no parlamento em outubro de 1991, quando era presidente da JSD, e esteve 12 anos em São Bento, de onde sai na quarta-feira. Foi eleito para a legislatura de 2011 a 2015, mas teve o seu mandato suspenso para ocupar o cargo de primeiro-ministro.

Pedro Passos Coelho, 53 anos, é licenciado em Economia pela Universidade Lusíada de Lisboa.

